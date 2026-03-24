Наличие брошенных машин в дворах домов может повлиять на цену квартир и спрос

Брошенные автомобили во дворах жилых домов могут снижать стоимость жилья до 15−20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова.
По его оценке, такие машины формируют неблагоприятную окружающую среду, которая напрямую влияет на привлекательность объекта. Покупатели все чаще учитывают состояние дворов и прилегающих территорий при выборе квартиры.
Отмечается, что поврежденные и ржавые автомобили создают ощущение запущенности района. Влияние на цену зависит от масштаба проблемы и степени ее распространения в конкретной локации.
На рынке фиксируется устойчивый спрос на дворы без машин. Даже при наличии организованной парковки визуально неблагоприятная среда может снижать интерес покупателей к объекту.
Эксперты указывают, что сегодня при выборе жилья оценивается не только сама квартира, но и комфорт окружающего пространства. В ряде случаев наличие брошенных автомобилей становится аргументом для снижения цены при переговорах.
При этом подобные ситуации встречаются нечасто. Доля дворов с давно оставленными машинами остается низкой, особенно за пределами крупных городов.
