Беларусь продлила запрет на вывоз отдельных промтоваров

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Власти Беларуси решили продлить еще на полгода временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров, это предусмотрено постановлением Совмина № 118 от 19 марта, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — говорится в документе.
Всего в перечне товаров, которые попали под этот запрет, более 200 видов промышленных изделий. Среди них, такие товары медицинского назначения, как гипс, цементы зубные и материалы для пломбирования зубов, цементы для реконструкции костей и другие.
Кроме того, под запрет на вывоз попали перчатки, используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей. А также стеклянные ампулы, отходы и лом вольфрама, емкости для сжатого или сжиженного газа, бытовые приборы, станки и спецтехника.
Вместе с тем, в запрете на вывоз есть ряд исключений.
Ряд пунктов постановления вступит в действие с 23 марта нынешнего года, остальные положения — с момента его принятия.
Документ будет действовать в течение шести месяцев ― до 22 сентября 2026 года.