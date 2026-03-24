Крупнейший в Приморье вертолётный перевозчик может лишиться сертификата

Росавиация ограничила срок действия сертификата вертолетной компании «Гранат», базирующейся во Владивостоке, до 18 июня 2026 года. Компанию предупредили, что документ могут аннулировать, если перевозчик не исправит нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
По данным Росавиации, поводом для решения стала проверка производственной базы «Граната» в Артёме, куда приехали специалисты Ространснадзора, центрального аппарата и Дальневосточного МТУ. Инспекторы обнаружили сразу несколько нарушений воздушного законодательства — в том числе в подготовке полётов, эксплуатации вертолётов, допуске машин к вылетам и организации перевозки пассажиров, багажа и грузов. Отдельно смотрели, как компания обучает пилотов, сотрудников по безопасности полётов и техперсонал.
«Гранат» работает с 1999 года, базируется в аэропорту Владивосток (Кневичи), выполняет регулярные рейсы по Приморскому краю, а также грузовые и другие авиационные работы. В парке компании — около полутора десятков вертолётов. В 2025 году компания перевезла 6,1 тыс. человек, за январь—февраль 2026 года — 746 пассажиров.
Перед тем как ограничить срок действия сертификата, глава Росавиации Дмитрий Ядров встретился с генеральным директором и собственником «Граната» Василием Чихуновым. Ведомство потребовало от компании чёткий план, как она собирается устранить нарушения. Ядров подчеркнул, что при высокой востребованности вертолётных перелётов на Дальнем Востоке к нарушителям требований безопасности ведомство намерено относиться жёстко.
Напомним к «Гранату» уже были вопросы в 2024 году после декабрьского инцидента с экскурсионным Robinson R44: у вертолёта, который вёз туристов и выполнял обзорный полёт над Владивостоком, при жёсткой посадке в районе Артёма фактически оторвало хвост. Машина, эксплуатируемая ООО «Гранат», не дотянула до площадки, но трое пассажиров и пилот выжили. Эта история вызвала проверку со стороны транспортной прокуратуры.
Лишение «Гранат» сертификата сильно ударит по доступности вертолётных рейсов в Приморье — в том числе регулярных перелётов между населёнными пунктами, санитарных вылетов и экскурсионных туров. Часть маршрутов может просто исчезнуть, а жителям и туристам придётся больше полагаться на автодороги и водные маршруты, которые практически несопоставимы по времени в дороге и сезонной доступности с перелётами по воздуху.