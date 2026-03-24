Подробности нового автобусного рейса в Яньцзи раскрыли в администрации Владивостока

Как ранее сообщалось со ссылкой на китайские СМИ, рейсы запускают с 30 марта. Мэрия Владивостока подтверждает эту информацию. Организатором маршрута будет ОАО «Приморавтотранс», в 2025 году оно уже занималось перевозками в этом направлении, маршрут оказался востребован и у российских, и у китайских туристов.
Билеты можно будет приобрести в кассах и на сайте перевозчика, рейс уже добавляют в систему продаж. В высокий сезон до конца сентября рейсы будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по воскресенье на паритетных условиях, т. е. за рулём будут и российские, и китайские водители. Стоимость поездки из Владивостока в Яньцзи — 3500 рублей, это с учётом всех сборов.
Протяжённость маршрута — порядка 400 километров. Ожидаемое время в пути с учётом прохождения контроля на государственной границе и остановки в Хуньчуне составляет 8,5 часов. (Китайские СМИ говорили о шестичасовой поездке — вероятно, они недооценивают ситуацию на КПП с российской стороны).
Планы по возобновлению железнодорожного сообщения Владивосток — Суйфэньхэ пока более расплывчатые, так как проект оценивается приморскими чиновниками как «достаточно сложный». Сейчас в Суйфэньхэ из Приморья можно уехать на трансграничном поезде из Гродеково (посёлок Пограничный).