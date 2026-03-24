Европейские страны демонстрируют двойные стандарты в энергетической политике, отказываясь от российских энергоносителей и продолжая закупать нефть у США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему.
По его оценке, в ЕС сохраняется курс на ужесточение санкций и полный отказ от российской энергетики к 2027 году. При этом, как утверждает политик, поставки нефти продолжаются за счет альтернативных источников по более высокой стоимости.
Он отметил, что ранее европейские страны объясняли отказ от российских ресурсов вопросами соблюдения международного права. Теперь, по его словам, закупки осуществляются у государств, участвующих в военных конфликтах.
Мема также указал, что риторика ЕС в отношении России не меняется, несмотря на заявления о возможности диалога и обсуждения стабилизации энергетических рынков.
По его мнению, текущая политика может повлиять на экономическое положение Европы в долгосрочной перспективе.
Читайте также: Россия поставила ЕС в конец списка покупателей на фоне переговоров с Вьетнамом.