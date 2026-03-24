Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 24 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 24 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 481,88 тенге; евро — 556,79 тенге; российский рубль — 5,71 тенге; китайский юань — 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

479 тенге на покупку, 486 тенге на продажу.

Курс евро:

552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,89 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

481,43 тенге на покупку, 483,58 тенге на продажу.

Курс евро:

554,87 тенге на покупку, 560,45 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,84 тенге на покупку, 6,06 тенге на продажу.

Ранее процедура банкротства в Казахстане перешла в цифровой формат.

