Тольяттиазот подтвердил соответствие международным стандартам

Аудит показал, что производства ключевых продуктов компании соответствуют всем требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Тольяттинское химпредприятие успешно прошло очередной аудит. Оно подтвердило соответствие требованиям интегрированной системы менеджмента в области качества экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья.

Предприятие получило сертификат соответствия в 2024 году. В рамках планового надзорного аудита эксперты проверили соблюдение требований на производствах аммиака, аммиачной воды, карбамида, карбамидоформальдегидного концентрата и реагента АУС-32.

Комиссия работала на заводе в течение нескольких дней. В фокусе ее внимания были управленческие процессы, регламенты, а также системы экологического контроля и управления рисками компании. Эксперты оценили результативность системы и работу предприятия над прошлыми замечаниями. По итогам аудита компания получила официальное заключение о соответствии интегрированной системы менеджмента международным стандартам.

«Успешное прохождение надзорного аудита — заслуга всего нашего многотысячного коллектива. Этот результат подтверждает, что принципы интегрированной системы менеджмента применяются сотрудниками на каждом уровне — от рабочих до руководителей. Мы и дальше продолжим совершенствовать производственные цепочки и внедрять лучшие мировые практики», — прокомментировал гендиректор АО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.