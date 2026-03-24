Реформа в действии. В Екатеринбурге начнут разрабатывать новую ветку метро

Что касается новых троллейбусов, то три машины типа «Горожанин» выехали из Орджоникидзевского депо в начале марта. А сегодня в Екатеринбурге находится 38 таких троллейбусов, причём половина из них уже выходит на линию — на маршруты №№ 27, 29, 32, 34 и 36. Они вмещают более 90 человек и способны пройти до 20 км на автономном ходу, оборудованы системами кондиционирования, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением (внутри и снаружи салона), USB-портами для зарядки. Изначально планировалось, что в город поступит 50 новых троллейбусов, но за счёт увеличения стоимости контракта их число удалось увеличить! Предполагается, что их распределят по всем действующим маршрутам.