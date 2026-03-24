Реформа в действии. В Екатеринбурге начнут разрабатывать новую ветку метро

Реформа продолжается!
«В ближайшее время объявим конкурс на закупку 50 трёхсекционных трамваев, — рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Приобретать современный подвижной состав будем в лизинг. Кроме того, в нынешнем году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжается!».
Планируется, что новые трамваи появятся в столице Урала до конца 2026 года. Постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта уже подписано. Среди основных требований — вместимость не менее 150 пассажиров, полная низкопольность, наличие самого современного оборудования.
Что касается новых троллейбусов, то три машины типа «Горожанин» выехали из Орджоникидзевского депо в начале марта. А сегодня в Екатеринбурге находится 38 таких троллейбусов, причём половина из них уже выходит на линию — на маршруты №№ 27, 29, 32, 34 и 36. Они вмещают более 90 человек и способны пройти до 20 км на автономном ходу, оборудованы системами кондиционирования, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением (внутри и снаружи салона), USB-портами для зарядки. Изначально планировалось, что в город поступит 50 новых троллейбусов, но за счёт увеличения стоимости контракта их число удалось увеличить! Предполагается, что их распределят по всем действующим маршрутам.
По словам Алексея Орлова, отличительная черта данной модели — доступная среда. Её обеспечивают 10 сидячих мест в низкопольной части, площадка для коляски со страховочным ремнём, аппарель, кнопка вызова водителя, таблички со шрифтом Брайля, цифровой экран и звуковое оповещение. Умное табло автоматически подстраивается под внешнее освещение: днём номер маршрута горит более ярко, а поздним вечером — приглушается и не слепит пассажиров на остановке.
К слову, за последние два года Екатеринбург приобрёл сто троллейбусов. Благодаря новой поставке дневной выпуск машин на линию будет на 100% обеспечен современным подвижным составом.
Кто платит меньше?
Между тем горожане заметили, что личные и семейные затраты на проезд в общественном транспорте ощутимо уменьшились (хотя и не для всех). Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие свыше тысячи человек. Жители Екатеринбурга рассказали, что снижение произошло после изменения стоимости электронных проездных (16,4% участников опроса), а также после введения бесплатного проезда для пассажиров от 7 до 18 лет (17%). Более 44% платят наличными или банковской картой, а 22% опрошенных не пользуются общественным транспортом.
Напомним, что с введением нового тарифного меню за 1 500 рублей в месяц горожане без льгот могут пользоваться четырьмя видами общественного транспорта. Помимо этого, стал доступнее студенческий безлимитный проездной: его стоимость снизилась с 1 700 до 1 200 рублей.
Ещё одним существенным достижением реформы стал запуск городского транспортного портала. Как сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга, его работа основана на обновлённой автоматизированной системе мониторинга. Главная функция нового ресурса — отслеживать передвижение трамваев (на карте — красный цвет), троллейбусов (синий) и автобусов (зелёный) в режиме реального времени. Например, на вкладке «Движение транспорта» пассажиры могут увидеть местонахождение всех машин на линии одного или нескольких подходящих маршрутов. Важно, что на карте покажут в том числе локацию машин, оснащённых оборудованием для маломобильных граждан. Замечания и предложения пользователи могут оставить в разделе «Отзывы».
Стоит также отметить, что субсидия в 150 млн рублей, которую город получит из областного бюджета, позволит начать подготовку технико-экономического обоснования для проектирования и строительства второй ветки метро. Специалисты определят наиболее перспективные направления развития подземки и сформируют варианты схемы будущей маршрутной сети.