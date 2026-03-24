16 миллионов хотят взыскать со строителей дома «красного губернатора»

Согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis, чистая прибыль СК СЗ «Аврора-Строй» с 2021 года остается нулевой. При этом ее учредитель — «красный губернатор» Андрей Ищенко. Почти год назад СМИ сообщали, что его перевели в исправительный центр № 1 ГУФСИН в Уссурийске, заменив колонию на исправительные работы. Почти 10 лет назад его компании строили несколько многоквартирных домов в регионе. Правда, после участия в выборах губернатора в 2018 году ему не удалось в срок закончить строительство дома по улице Сафонова во Владивостоке. Дом признали долгостроем и достроили за счет НО ФППК.