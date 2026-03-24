16 миллионов хотят взыскать со строителей дома «красного губернатора»

Как рассказали в суде, инициатором разбирательства выступил Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края (НО ФППК). Ответчиком по делу стала строительная компания «Регион». Общая сумма требований превышает 16 миллионов рублей.
Между ними был заключен контракт на завершение строительства многоквартирного дома на улице Сафонова, 7. Заказчиком работ выступала компания СК СЗ «Аврора-Строй», учредителем которой остается бывший депутат Заксобрания Приморья и едва не ставший губернатором Приморья Андрей Ищенко.
Согласно материалам дела, подрядчик получил аванс свыше 21 млн рублей, а также дополнительные выплаты за выполненные работы более 62 млн рублей. Однако, как утверждает истец, часть средств так и осталась «неотработанной»: задолженность по авансу составила 9,29 млн рублей. Кроме того, фонд требует взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами более 14 тысяч рублей, а также неустойку за срыв сроков свыше 7 млн рублей.
При этом истец считает, что подрядчик нарушил сроки выполнения строительно-монтажных работ, после чего заказчик («Аврора-Строй») в одностороннем порядке расторг договор.
«Учитывая, что договор расторгнут, НО ФППК направило в адрес ООО “Строительная компания Регион” претензию о возврате суммы неотработанного аванса… Неисполнение претензионных требований послужило основанием для обращения НО ФППК с иском в суд», — рассказали в суде.
Согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis, чистая прибыль СК СЗ «Аврора-Строй» с 2021 года остается нулевой. При этом ее учредитель — «красный губернатор» Андрей Ищенко. Почти год назад СМИ сообщали, что его перевели в исправительный центр № 1 ГУФСИН в Уссурийске, заменив колонию на исправительные работы. Почти 10 лет назад его компании строили несколько многоквартирных домов в регионе. Правда, после участия в выборах губернатора в 2018 году ему не удалось в срок закончить строительство дома по улице Сафонова во Владивостоке. Дом признали долгостроем и достроили за счет НО ФППК.