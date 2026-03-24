Переводы берут под контроль: нелегальные доходы россиян будут вычислены

Новый законопроект позволит ФНС и ЦБ России активнее обмениваться информацией и более эффективно выявлять доходы граждан, которые они получают через переводы от других физических лиц. Проект уже передан в правительство.
Власти сократить существующие лазейки в системе налогового контроля. Сейчас существенная доля безналичных поступлений от одних граждан другим физическим лицам ускользает от внимания налоговых органов. ФНС имеет право запрашивать банковские сведения только при наличии оснований.
Все переводы формально можно трактовать как безвозмездное получение средств. Об этом сообщают «Ведомости». Переводы часто используются для сокрытия фактических сделок, например, оплаты услуг или аренды. Это порождает «серую зону», где доходы не декларируются.
Так, ожидается создание механизма для постоянного обмена информацией между ФНС и Банком России. Благодаря алгоритмам Центробанка, которые будут сопоставлять полную картину финансовых активов, появится возможность точно определять любые отклонения.
Это коснется как случаев уклонения от уплаты налогов, так и операций, потенциально являющихся отмыванием денег. Законопроект также закрепляет использование ИНН как ключевого идентификатора при работе с банковскими счетами.