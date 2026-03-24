В России начнут продавать «красивые» автономера через Госуслуги

Сейчас после покупки машины владелец едет в ГИБДД, где ему выдают случайный номер — повлиять на комбинацию цифр и букв нельзя. Из-за этого сложился чёрный рынок «красивых» знаков. Прямо продать номер нельзя, он не считается частной собственностью, но схема давно существует. Машина с красивым знаком становится донором, номер переоформляют на другой автомобиль, а саму машину продают или оставляют в хозяйстве.