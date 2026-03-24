В России начнут продавать «красивые» автономера через Госуслуги

В России хотят разрешить водителям самим выбирать номера для машин. Депутаты подготовили законопроект, который позволяет автовладельцам подбирать госномера из открытого перечня и резервировать их за собой. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, пишет «Российская газета».
Сейчас после покупки машины владелец едет в ГИБДД, где ему выдают случайный номер — повлиять на комбинацию цифр и букв нельзя. Из-за этого сложился чёрный рынок «красивых» знаков. Прямо продать номер нельзя, он не считается частной собственностью, но схема давно существует. Машина с красивым знаком становится донором, номер переоформляют на другой автомобиль, а саму машину продают или оставляют в хозяйстве.
Авторы инициативы хотят сделать выбор легальным и прозрачным. Владелец записывается на регистрацию через «Госуслуги», заполняет данные о себе и автомобиле, после чего в личном кабинете открывается список доступных комбинаций. Дальше два варианта: взять случайный номер бесплатно или заплатить и забрать понравившийся. Но резервирование привяжут к конкретной машине и её владельцу — без автомобиля и документов номер не получить.
Правительственная комиссия поддержала концепцию, но указала на недоработку. В тексте не прописано, кто именно будет устанавливать цену за выбор. Авторы предлагали оставить это МВД, но в кабмине считают, что тариф должно утверждать правительство. Как только правку внесут, инициатива получит полное одобрение.
