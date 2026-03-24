Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые высокие зарплаты в Новосибирской области предлагают в сфере ИТ

Средняя оплата труда в этой области в прошлом году составляла 171 тысячу рублей.

Источник: Комсомольская правда

Самые высокие зарплаты в прошлом году в Новосибирской области предлагали в сфере информационных технологий. Согласно данным РИА Рейтинг, средняя оплата труда в этой области в 2025 году составила 171 тысячу рублей.

В рейтинге регионов по уровню зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях Новосибирская область заняла 19 место.

Лидером списка стала Сахалинская область, где в сфере добычи нефти и газа в среднем предлагают 328 тысяч рублей. Последнее место в рейтинге заняла Республика Ингушетия, где наибольшую зарплату получают работники, занятые на госслужбе, — 61 тысячу рублей.