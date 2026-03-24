В России хотят разрешить выбирать красивые номера для авто за деньги

При регистрации автомобиля владелец через портал «Госуслуги» сможет увидеть список свободных номеров и выбрать понравившийся за отдельную плату. Если желания выбирать нет, номер будет присвоен автоматически. Резервирование номера без реального автомобиля не предусмотрено: для оформления необходимы машина и законный владелец.