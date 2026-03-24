В России хотят разрешить выбирать красивые номера для авто за деньги

Сейчас номер присваивается случайным образом из имеющейся базы, что породило серый рынок «красивых» номеров. Новый законопроект предлагает компромиссный вариант — систему резервирования.
При регистрации автомобиля владелец через портал «Госуслуги» сможет увидеть список свободных номеров и выбрать понравившийся за отдельную плату. Если желания выбирать нет, номер будет присвоен автоматически. Резервирование номера без реального автомобиля не предусмотрено: для оформления необходимы машина и законный владелец.
Основное замечание правительства касается цены услуги: в законопроекте право определять стоимость закреплено за регистрирующим органом, а кабмин настаивает на утверждении тарифов на федеральном уровне. После внесения этого уточнения документ будет готов к окончательной поддержке.
Ранее автоэксперт в беседе с Life.ru раскритиковал идею цветных номеров для машин. Основной аргумент специалиста заключается в том, что новые номера будут лишь отвлекать внимание других водителей.
