Нижегородцев предупредили о массовых рейдах ГАИ

В Нижегородской области с 24 по 25 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Техническая неисправность». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. Решение о проведении рейдов принято на фоне роста аварийности: за два месяца 2026 года в регионе произошло 80 ДТП из-за поломок авто, в которых 8 человек погибли и 116 получили ранения.
В ходе проверок особое внимание дорожные полицейские уделят исправности тормозных систем, рулевого управления и внешних световых приборов. Также инспекторы будут выявлять случаи незаконного внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Главная цель акции — снижение числа дорожно-транспортных происшествий и профилактика травматизма на дорогах региона.
Госавтоинспекция призывает автовладельцев проявлять ответственность и своевременно проходить техническое обслуживание. Ведомство напоминает, что выезд на дорогу на неисправном автомобиле недопустим, так как любая техническая проблема на скорости может привести к трагическим последствиям.
