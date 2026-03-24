Нижегородцев предупредили о массовых рейдах ГАИ

В Нижегородской области с 24 по 25 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Техническая неисправность». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области. Решение о проведении рейдов принято на фоне роста аварийности: за два месяца 2026 года в регионе произошло 80 ДТП из-за поломок авто, в которых 8 человек погибли и 116 получили ранения.