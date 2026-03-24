Новую льготную ипотеку анонсировали в Казахстане: для кого она предназначена

Как сообщили на сайте правительства, постановление, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года. Документ направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.
Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, включая крупнейшие объекты в Экибастузе, Курчатове и Жезказгане, а также современные ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно начнется модернизация 11 действующих станций, таких как Аксуская ГРЭС и Экибастузская ГРЭС-2. Это позволит снизить уровень физического износа оборудования на 12,6% к 2030 году.
Реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге. Особое внимание уделено экологии и внедрению технологий «чистого угля». Новое строительство будет вестись с применением современных технологических решений, что сократит удельные выбросы.
Проект направлен на укрепление кадрового потенциала отрасли. Предусмотрено создание новых рабочих мест, порядка 4,5 тыс. постоянных, и запуск мер социальной поддержки. Совместно с Отбасы банком будет внедрена льготная ипотека для сотрудников угольных электростанций. Также предусмотрены подготовка и повышение квалификации специалистов на базе вузов.
Для устойчивой работы обновленной энергосистемы проект синхронизирован с добывающей и транспортной отраслями. Ожидается, что к 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов, модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров для перевозки топлива.