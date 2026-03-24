Eni и Shell не будут строить газоперерабатывающий завод в Казахстане

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Eni и Shell не будут строить газоперерабатывающий завод на Карачаганакском месторождении, сообщил полномочный орган PSA в соглашениях о разделе продукции.
Причины:
многократное превышение оператором Карагачанака сметы расходов на строительство ГПЗ, по сравнению с первоначальным планом;
низкая экономическая привлекательность проекта и значительные оттоки денег из доли республики;
постоянное увязывание оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ.
«Таким образом, вариант строительства ГПЗ Оператором Карачаганакского проекта не является целесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения. В настоящее время Республикой начата работа по проектированию ГПЗ для переработки карачаганакского газа, в целях обеспечения национальной энергетической безопасности», — говорится в сообщении.
В Минэнерго вопрос собственного завода на Карачаганаке для переработки газа называли стратегическим. Также в октябре 2025 года решили, что над проектом будет работать «КазМунайГаз».