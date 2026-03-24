В ЕАЭС расширили список товаров для госзакупок

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров.

Источник: DKNews.kz

Решение направлено на расширение доступа бизнеса к государственным закупкам в странах Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.

Новые возможности для производителей.

Благодаря обновленным правилам у компаний появится возможность включения своей продукции в Евразийский реестр промышленных товаров по 31 новому наименованию.

В список вошли:

пестициды присадки к топливу специальные виды полиэтилена эпоксидные и алкидные смолы генераторные установки кассовые терминалы компьютеры мониторы.

Расширение перечня открывает дополнительные перспективы для производителей и поставщиков в рамках общего рынка ЕАЭС.

Защита национального режима.

Одним из ключевых нововведений стал механизм предварительного информирования.

Теперь предусматривается:

заблаговременное уведомление Комиссии информирование государств-членов обмен данными об изменениях национального законодательства.

Это касается правил подтверждения страны происхождения товаров для участия в госзакупках.

Значение для рынка ЕАЭС.

Внесенные изменения направлены на:

повышение прозрачности процедур госзакупок создание равных условий для участников рынка поддержку производителей внутри союза развитие промышленной кооперации.

Такие меры способствуют укреплению экономической интеграции и расширению возможностей для бизнеса в рамках Евразийского экономического союза.