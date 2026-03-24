В ЕАЭС расширили список товаров для госзакупок

Решение направлено на расширение доступа бизнеса к государственным закупкам в странах Евразийского экономического союза, передает DKNews.kz.
Новые возможности для производителей.
Благодаря обновленным правилам у компаний появится возможность включения своей продукции в Евразийский реестр промышленных товаров по 31 новому наименованию.
В список вошли:
пестициды присадки к топливу специальные виды полиэтилена эпоксидные и алкидные смолы генераторные установки кассовые терминалы компьютеры мониторы.
Расширение перечня открывает дополнительные перспективы для производителей и поставщиков в рамках общего рынка ЕАЭС.
Защита национального режима.
Одним из ключевых нововведений стал механизм предварительного информирования.
Теперь предусматривается:
заблаговременное уведомление Комиссии информирование государств-членов обмен данными об изменениях национального законодательства.
Это касается правил подтверждения страны происхождения товаров для участия в госзакупках.
Значение для рынка ЕАЭС.
Внесенные изменения направлены на:
повышение прозрачности процедур госзакупок создание равных условий для участников рынка поддержку производителей внутри союза развитие промышленной кооперации.
Такие меры способствуют укреплению экономической интеграции и расширению возможностей для бизнеса в рамках Евразийского экономического союза.