Строительство Центра стрельбы из лука в Казани завершат ко Дню республики

В Московском районе Казани на базе спортивной школы «Тасма» ведется строительство единственного в республике специализированного Центра стрельбы из лука. Новый объект станет круглогодичной площадкой для тренировок и соревнований. Сдать комплекс планируется к празднованию Дня города и республики. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Стрельба из лука как вид спорта начал развиваться в Татарстане в 2009 году, когда в спортивной школе «Тасма» открылось соответствующее отделение. За это время школа успела подготовить 17 мастеров спорта, а среди ее воспитанников — победители первенств России и универсиад. На сегодняшний день лучшими воспитанниками в этом виде спорта остаются мастер спорта международного класса Дарья Орешникова, победитель Первенства России Никита Вахрамеев и член сборной России, победитель универсиады Иван Мухрыгин.
«Спортивная школа “Тасма” воспитала целую плеяду чемпионов, подарила нам множество медалей и почетных званий. Здесь сложился замечательный коллектив и работают сильные руководители. После открытия пропускная способность школы по стрельбе из лука увеличится вдвое. Кроме того, благодаря новому комплексу здесь смогут заниматься не только лучники, но и представители других дисциплин — футболисты, дзюдоисты, легкоатлеты. У нас есть все условия, чтобы ребята могли здесь тренироваться и становиться чемпионами. Мы планируем открыть комплекс к Дню Республики», — отметил Ильсур Метшин.
На первом этаже нового спортивного центра разместится универсальное поле для стрельбы из лука — 50 метров в ширину и 90 в длину. Для сравнения, сегодня воспитанники вынуждены тренироваться в зале на стадионе «Тасма», ширина которого составляет всего 6 метров. Новое пространство позволит проводить полноценные зимние и летние соревнования на дистанциях 18 и 70 метров соответственно.
На втором этаже разместятся четыре раздевалки для спортсменов, две тренерские комнаты и тренажерный зал площадью 70 кв.м. Центр оснастят по последнему слову техники: в распоряжении лучников появятся камеры замедленной съемки для покадрового анализа полета стрелы и профессиональные станки, позволяющие с высокой точностью подгонять снаряжение под параметры каждого спортсмена.
Сегодня в спортивной школе «Тасма» занимаются 200 юных лучников, однако из-за стесненных условий единовременно тренироваться могут лишь 25 человек. Новое здание не только станет полноценной базой для атлетов, но и позволит увеличить набор воспитанников в два раза.
«С открытием центра мы сможем принять всех, кто мечтает заниматься стрельбой из лука, вне зависимости от возраста», — отметила директор спортивной школы олимпийского резерва ФСО «Тасма» Резеда Шурыгина.
В свободное от стрельбы время поле станет площадкой для других отделений спортшколы: здесь смогут тренироваться футболисты, легкоатлеты, будут проводиться соревнования по дзюдо.
Важное направление работы школы — адаптивный спорт. По личной инициативе тренеров здесь занимаются ветераны специальной военной операции. Под руководством Рината Калимуллина, тренера высшей категории и президента федерации стрельбы из лука РТ, новый вид спорта осваивают пятеро бойцов с инвалидностью. Один из них, Андрей Слепцов, менее чем за год тренировок добился хороших результатов: он занял второе место на соревнованиях среди ветеранов СВО с инвалидностью в Поволжском федеральном округе и первое место — среди ветеранов без ограничений по здоровью.
тобы занятия были доступными для всех, в новом здании предусмотрена безбарьерная среда: установят лифт, оборудуют адаптивные раздевалки и санузлы.
В осмотре строительства Центра также приняли участие глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков, председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, заместитель директора главного инвестиционно-строительного управления РТ Виктор Никитенко, главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.