Хабаровский разработчик медицинских полимеров получил статус резидента «Сколково»

В Хабаровском крае продолжает расти число высокотехнологичных компаний, получивших федеральную поддержку. Резидентом инновационного центра «Сколково» стал еще один представитель региона — компания ООО «ТРИМЕД Инновации» с проектом по разработке технологии антимикробных полимеров и покрытий нового поколения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наша технология решает сразу две задачи. С одной стороны, она кардинально снижает риски внутрибольничных инфекций — а это вопрос безопасности миллионов пациентов. С другой, мы создаем основу для будущего локального производства модифицированных полимеров в стране. В перспективе это создаст технологическую основу для экспорта, а также выполнения гуманитарных и специальных поставок», — прокомментировала автор проекта Людмила Мироненко.
Технология хабаровских специалистов разработана для широкого спектра медицинских изделий: от дренажей и катетеров до гинекологических зеркал и инфузионных систем. Технология направлена на снижение риска внутрибольничных инфекций при использовании инвазивной медицинской техники, что критически важно для хирургии, урологии, гинекологии и других направлений.
Статус резидента «Сколково» дает хабаровским разработчикам доступ к широкому спектру преференций: освобождению от НДС и налога на прибыль, снижению страховых взносов с экономией до 40% на отчислениях, грантовой поддержке, таможенным преференциям. Кроме того, резиденты становятся частью уникальной инновационной экосистемы, что усиливает их привлекательность для инвесторов и партнеров.
«Экосистема фонда построена так, что она доступна каждому региону и позволяет участникам проекта выбрать наиболее эффективные инструменты для развития. Мы готовы сопровождать проект на всех этапах, объясняя все нюансы простым языком. Главное — чтобы технология действительно решала какую-то важную задачу, как, например, безопасность пациентов у “ТРИМЕД Инновации”», — отмечает руководитель центра ключевых проектов Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Максим Маломуж.
Напомним, указом Президента России одной из национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года объявлено технологическое лидерство. Поддержка научных исследований и разработок является одной из ключевых задач на перспективу. Технологическая сфера создает условия для повышения инвестиционной привлекательности региона. Это напрямую влияет на оценку края в Национальном рейтинге инвестклимата.