В Ростовской области социальные пенсии вырастут на 6,8% с 1 апреля

Более 88 тыс. жителей Ростовской области получат повышенные социальные пенсии уже в апреле, сообщается на сайте правительства региона. Отделение СФР по региону проиндексирует социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению на 6,8%.
Размер повышения рассчитан исходя из того, насколько вырос прожиточный минимум пенсионеров за прошлый год. Социальные пенсии получают независимо от страхового стажа или пенсионных коэффициентов: по возрасту, при инвалидности или в случае потери кормильца.
Кроме того, проиндексируют пенсии по гособеспечению участников Великой Отечественной войны; жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя (награждённых соответствующими знаками); военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, а также некоторых других получателей государственных пенсий.
Социальные пенсии индексируют каждый год с 1 апреля. Пенсионерам не нужно никуда ходить и писать заявления — всё сделают в проактивном режиме.