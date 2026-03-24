Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области социальные пенсии вырастут на 6,8% с 1 апреля

Социальная пенсия выплачивается независимо от наличия страхового стажа или пенсионных коэффициентов.

Более 88 тыс. жителей Ростовской области получат повышенные социальные пенсии уже в апреле, сообщается на сайте правительства региона. Отделение СФР по региону проиндексирует социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению на 6,8%.

Размер повышения рассчитан исходя из того, насколько вырос прожиточный минимум пенсионеров за прошлый год. Социальные пенсии получают независимо от страхового стажа или пенсионных коэффициентов: по возрасту, при инвалидности или в случае потери кормильца.

Кроме того, проиндексируют пенсии по гособеспечению участников Великой Отечественной войны; жителей блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя (награждённых соответствующими знаками); военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, а также некоторых других получателей государственных пенсий.

Социальные пенсии индексируют каждый год с 1 апреля. Пенсионерам не нужно никуда ходить и писать заявления — всё сделают в проактивном режиме.