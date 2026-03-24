В ЦБ рассказали, стоит ли паниковать из-за падения рубля

В руководстве регулятора не видят причин к беспокойству, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ослабление национальной валюты нужно расценивать как временное явление, которое не является следствием фундаментальных проблем в российской экономике. Об этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил в Государственной Думе.

По его словам, текущая динамика курса не отражает устойчивый тренд, а представляет собой лишь колебания в рамках уже установившегося диапазона, который наблюдается с апреля 2025 года.

Регулятор дает прагматичное объяснение сложившейся ситуации. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выделяла два ключевых фактора: снижение стоимости нефти в начале текущего года, эффект которого проявляется с задержкой, а также временное прекращение Минфином операций с валютой в рамках бюджетного правила.

Кроме того, как уточняет «Интерфакс», курс рубля ослаб в преддверии анонсированного министром финансов Антоном Силуановым ужесточения параметров бюджетного правила.

Дополнительное давление оказывает неопределенность относительно решения финансового ведомства о пересмотре базовой цены отсечения на нефть в текущих условиях мирового энергорынка. Пока неясно, как долго сохранится рост котировок и временное смягчение санкционных ограничений на экспорт российской нефти.

