Стоимость нового онкоцентра в Краснодаре взлетела до 74 млрд рублей

Об этом сообщил замруководителя департамента строительства края Артем Моисеев изданию «РБК Краснодар». Перед запуском работ краевые власти направили пакет документов в Минздрав РФ для включения проекта в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), подчеркивая необходимость софинансирования из федерального бюджета. Проект — часть медицинского кластера в районе поселка Новознаменского, идея которого родилась у местных властей еще в 2018 году. Изначально в 2019-м оценивали строительство нового онкоцентра в 14,6−15,9 млрд рублей с вводом в эксплуатацию в 2026 году. Однако сроки затянулись, а цена взлетела почти в 5 раз. Строительство современного онкоцентра не стартовало даже в 2026 году.