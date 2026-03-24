Стоимость нового онкоцентра в Краснодаре взлетела до 74 млрд рублей

Стоимость строительства краевого онкологического центра в Краснодаре достигла 74 млрд рублей, что на 26,5% больше прежней оценки в 58,5 млрд.
Об этом сообщил замруководителя департамента строительства края Артем Моисеев изданию «РБК Краснодар». Перед запуском работ краевые власти направили пакет документов в Минздрав РФ для включения проекта в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), подчеркивая необходимость софинансирования из федерального бюджета. Проект — часть медицинского кластера в районе поселка Новознаменского, идея которого родилась у местных властей еще в 2018 году. Изначально в 2019-м оценивали строительство нового онкоцентра в 14,6−15,9 млрд рублей с вводом в эксплуатацию в 2026 году. Однако сроки затянулись, а цена взлетела почти в 5 раз. Строительство современного онкоцентра не стартовало даже в 2026 году.
Власти уверяют, что реализация проекта начнется сразу после утверждения финансирования. Ну, а пока онкологическая помощь в регионе страдает от очередей и дефицита оборудования. Новый центр мог бы исправить ситуацию, но рост цен и бюрократия оставляют туманные перспективы — стройка рискует затянуться на годы.