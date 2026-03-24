Россиянам объяснили, как снизить платежи за ЖКУ

Постоянное недофинансирование приводит к тому, что эксплуатация уже устаревших объектов требует все большего вложения средств, сообщает ИА DEITA.RU.
В эфире радио Sputnik эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова рассказала о том, что техническое состояние объектов коммунальной сферы оставляет желать лучшего и требует срочных мер.
Текущая ситуация осложняется тем, что большинство сетей и ключевых объектов функционирует в условиях устаревших технологий и изношенности, что вызывает значительные потери в эксплуатационных расходах.
Эти дополнительные расходы, в свою очередь, увеличивают стоимость коммунальных услуг для конечных потребителей, делая оплату более обременительной для населения. Юнисова отметила, что такие проблемы требуют немедленного и системного подхода, а не разрозненных мер.
Эксперт выделила необходимость проведения масштабных модернизационных процессов — обновления сетей с использованием современных технологий, цифровизации системы управления и внедрения инновационных решений.
Это важнейшие направления, которые могут кардинально изменить картину, однако, по её словам, интереса к этим мерам пока недостаточно. Основные участники рынка — крупные коммунальные компании и поставщики ресурсов — заинтересованы в увеличении объемов продаж и прибылей, а не в энергосбережении или сокращении издержек.
В результате, внутри самой инфраструктуры отсутствует мотивация к внедрению энергоэффективных технологий, что мешает продвижению к более современному и устойчивому развитию коммунальной сферы.