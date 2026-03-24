Специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров заработал на железнодорожном вокзале Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В здании железнодорожного вокзала станции Красноярск заработал зал ожидания Центра содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» — специализированное пространство для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Вокзал Красноярск — крупнейший транспортно-пересадочный узел Красноярской магистрали с ежедневным пассажиропотоком порядка 3000 человек. Количество маломобильных пассажиров, которые отсюда отправляются в поездки на поездах, постоянно растет. В 2025 году специальными возможностями вокзала Красноярск воспользовались 4,8 тысяч человек, с ростом к прошлому году на 14%.
Зал нового образца сделает для них ожидание поезда более комфортным. Он укомплектован удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оснащен тактильно-сенсорным справочным видеотерминалом, индукционной петлей (для слабослышащих) и кнопкой вызова персонала, который при необходимости окажет ситуационную помощь. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом, установлены зарядные устройства.
Напомним, на вокзале Красноярск можно получить и другие услуги Центра содействия мобильности: помощь при передвижении по его территории, при посадке или высадке из вагона.
Проект реализован РЖД в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов.
Добавим, первый зал ожидания Центра содействия мобильности на Красноярской железной дороге открылся в марте 2025 года на вокзале станции Енисей — крупнейшем по пассажиропотоку остановочном пункте электропоездов Красноярска.16+