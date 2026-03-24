Специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров заработал на железнодорожном вокзале Красноярск

Зал нового образца сделает для них ожидание поезда более комфортным. Он укомплектован удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оснащен тактильно-сенсорным справочным видеотерминалом, индукционной петлей (для слабослышащих) и кнопкой вызова персонала, который при необходимости окажет ситуационную помощь. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом, установлены зарядные устройства.