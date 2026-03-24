Волгоградцам начислили 985 млн рублей субсидий на оплату ЖКХ в 2025 году

Всего соцподдержка в этой сфере составила 3,8 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы активно пользуются своими правами на субсидии по оплате коммуналки. Как сообщает Волгоградстат, в 2025 году деньги в качестве субсидий на оплату ЖКХ получили 61,7 тысячи семей в нашем регионе. Суммы, которые выплатили людям, составили более 985 миллионов рублей.

Еще 404,8 тысячи граждан в нашем регионе пользуются соцподдержкой по оплате коммунальных услуг. Всего жителям на предоставление таких мер поддержки в 2025 году власти потратили 3 миллиарда 811 миллионов рублей, больше половины из этой суммы — деньги областного и местных бюджетов, еще 39,8% — федеральные деньги.