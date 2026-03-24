Во Владивостоке комиссия проверяет автобусы перед летним сезоном

Как пояснили специалисты управления транспорта, в фокусе внимания — салон автобуса. Сиденья должны быть целыми, без порванной обивки, чистыми и удобными. Обязательное условие — исправная работа видеонаблюдения, систем отопления и кондиционирования, а также аудиоинформатора, который объявляет остановки. Каждый автобус должен быть технически исправен и соответствовать классу, прописанному в контракте.