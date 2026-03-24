Во Владивостоке комиссия проверяет автобусы перед летним сезоном

Во Владивостоке стартовала ежегодная приемка пассажирского транспорта, которому предстоит работать на городских маршрутах в 2026—2027 годах. Специальная комиссия администрации Владивостока выезжает в автопарки перевозчиков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Инспекторы осмотрели технику одной из городских компаний. Этот перевозчик по итогам открытого аукциона получил право обслуживать сразу 15 маршрутов — среди них популярные направления № 16Б, 16Д, 16К, 16Ц, 18, 74, 75, 14, 17, 33, 37, 66, 85, 92 и 97.
Как пояснили специалисты управления транспорта, в фокусе внимания — салон автобуса. Сиденья должны быть целыми, без порванной обивки, чистыми и удобными. Обязательное условие — исправная работа видеонаблюдения, систем отопления и кондиционирования, а также аудиоинформатора, который объявляет остановки. Каждый автобус должен быть технически исправен и соответствовать классу, прописанному в контракте.
На сегодняшний день лучшими результатами приемки могут похвастаться две компании-перевозчика. Их автопарки прошли проверку с первого раза. Остальным перевозчикам комиссия указала на недочеты и дала время на их устранение — после чего состоится повторный осмотр.
Новые контракты на право работы в городской маршрутной сети вступят в силу уже с 1 апреля. Условия по-прежнему жесткие: к работе не допускаются автобусы старше 10 лет, каждая машина должна быть оснащена системой ГЛОНАСС, терминалом для безналичной оплаты и видеокамерами.