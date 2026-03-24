Малый бизнес в России столкнулся с ростом налоговой нагрузки и падением выручки

На фоне роста издержек большинство предпринимателей повысили цены (82,7%). Делается это в том числе для покрытия роста цен поставщиков на комплектующие и сырье — с этим столкнулись 91,4% опрошенных. Одновременно с этим бизнес оптимизирует штат, внутренние процессы, а также переходит на более дешевые материалы. Впрочем, далеко не всем удалось в итоге компенсировать рост налоговой нагрузки и цен поставщиков — переложить рост затрат на стоимость товаров и сохранить таким образом рентабельность получилось у 7,6% предпринимателей. Частично рост издержек покрыли 49,3% опрошенных. Среди иных способов адаптации — смена налогового режима.