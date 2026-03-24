В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов «Островский»

В Выборгском районе Ленинградской области открыли комплекс по переработке отходов «Островский». Предприятие сможет обрабатывать 600 тыс. т твердых коммунальных отходов в год, сообщили в администрации региона.

Из общего объема 360 тыс. т планируют направлять на производство топлива и техногрунта, еще 90 тыс. т — возвращать во вторичный оборот. На комплексе создано 1215 рабочих мест, при этом более 95% установленного оборудования — российского производства.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам господина Дрозденко, на предприятии будут принимать и перерабатывать в том числе отходы из Петербурга, что поможет снизить нагрузку на действующие объекты в Ленобласти.

На открытии гостям показали сортировочный цех с четырьмя линиями обработки отходов, цех тоннельного компостирования, где продемонстрировали образцы техногрунта и топлива, а также карты для размещения неперерабатываемых остатков. Власти региона также заявили, что на предприятии планируют проводить экскурсии для детей и жителей, интересующихся вопросами экологии.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше