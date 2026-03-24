Экономист перечислила способы подтверждения стажа в 90-х волгоградцам

Волгоградцы, которые работали в 1990-е годы, рискуют недосчитаться баллов для будущей пенсии. Причина простая: в те времена многие трудились неофициально, зарплату задерживали, а отпуска за свой счет растягивались на месяцы.
Сегодня эти пробилы в трудовой биографии могут создать проблемы при оформлении выплат. Как не потерять заработанный стаж — объясняет экономист Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова.
Первый шаг — получить справку из Социального фонда России о накопленных пенсионных правах. Это ключевой документ для проверки. Заказать его можно через портал Госуслуги или лично прийти в отделение фонда.
Если в справке не отразились периоды работы в 90-х, придется подтверждать их самостоятельно. Начните с организации, где вы трудились. Даже если компания сменила форму собственности или название, она обязана хранить архивные данные. Обратитесь туда с запросом.
Если предприятие закрылось, путь лежит в архив. Но и тут не все просто: в лихие 90-е многие вели учет кое-как и не сдавали документы на хранение. В такой ситуации подтвердить стаж поможет суд.
Для суда подойдут любые косвенные доказательства: старые расчетные листки, сохранившиеся ведомости, трудовые грамоты, заводские пропуска, фотографии с корпоративов. Еще один весомый аргумент — показания свидетелей, которые работали с вами в одно время.
Эксперт советует не откладывать сбор документов на последний момент. Процедура подтверждения стажа может затянуться, а пенсия по расписанию никого не ждет. Чем раньше начнете — тем спокойнее будете.
