Беларусь стала главным покупателем сахаристых сладостей из России

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Российский экспорт сахаристых кондитерских изделий в 2025 году вырос на 13% и достиг рекордных 258 миллионов долларов, такие данные привел Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

На зарубежные рынки было поставлено 84 тысячи тонн такой продукции. Всего Россия в 2025 году экспортировала сахаристые кондитерские изделия более чем в 85 стран мира.

В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 13% в стоимостном выражении.

«Таким образом, страна обновила исторический максимум выручки по поставкам сахаристых кондитерских изделий: ранее максимум был зафиксирован в 2022 году — 243,5 миллиона долларов США», — отметили в «Агроэкспорте».

В топ-5 стран-импортеров первое место заняла Беларусь (более 77 миллионов долларов, второе — Казахстан (примерно 71 миллион), с существенным отставанием идут Азербайджан (более 17 миллионов), Кыргызстан (около 14 миллионов) и Узбекистан (порядка 14 миллионов).

Помимо того, впервые за историю данные изделия были поставлены в Бахрейн (порядка 40 тысяч долларов) и Албанию (более 60 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что Беларусь входит в лидеры по импорту целого ряда продуктов питания из РФ. Например, по печеньям и вафлям, по рыбным консервам, майонезу, огурцам и другим.

