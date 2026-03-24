Беларусь стала главным покупателем сахаристых сладостей из России

На зарубежные рынки было поставлено 84 тысячи тонн такой продукции. Всего Россия в 2025 году экспортировала сахаристые кондитерские изделия более чем в 85 стран мира.
В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 13% в стоимостном выражении.
«Таким образом, страна обновила исторический максимум выручки по поставкам сахаристых кондитерских изделий: ранее максимум был зафиксирован в 2022 году — 243,5 миллиона долларов США», — отметили в «Агроэкспорте».
В топ-5 стран-импортеров первое место заняла Беларусь (более 77 миллионов долларов, второе — Казахстан (примерно 71 миллион), с существенным отставанием идут Азербайджан (более 17 миллионов), Кыргызстан (около 14 миллионов) и Узбекистан (порядка 14 миллионов).
Помимо того, впервые за историю данные изделия были поставлены в Бахрейн (порядка 40 тысяч долларов) и Албанию (более 60 тысяч долларов).
Ранее сообщалось, что Беларусь входит в лидеры по импорту целого ряда продуктов питания из РФ. Например, по печеньям и вафлям, по рыбным консервам, майонезу, огурцам и другим.