Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Асфальтобетонный завод в Керчи перенесут из центра города на отдаленный участок, договор на разработку соответствующего технико-экономического обоснования уже заключен. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

«5 марта 2026 года компания “СУ-7” заключила договор с Корпорацией развития Республики Крым на разработку технико-экономического обоснования для реализации инвестиционного проекта, который предусматривает перенос асфальтобетонного производства с улицы Еременко на улицу Котовского — на отдаленный участок за территорией бывшего кирпичного завода», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Каторгина, документы будут готовы в ближайшие две недели, после чего проект направят в минэкономразвития Крыма для согласования, а затем вынесут на рассмотрение совета по улучшению инвестиционного климата в РК.

Ранее в Следственный комитет РФ поступали жалобы от жителей Керчи на то, что от расположенного в черте города асфальтобетонного завода происходят выбросы в атмосферу едкого дыма и вредных веществ. Заявители настаивают на переносе предприятия в отдаленную местность.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше