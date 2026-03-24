Донских водителей предупредили о резком ухудшении погоды

Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. Как проинформировали в Госавтоинспекции региона, в ближайшие часы на область может обрушиться сильный дождь.
Водителям рекомендовали быть предельно внимательными, во время движения снижать скорость, держать дистанцию. Кроме того, автомобилистам необходимо соблюдать боковой интервал и не прибегать к резким манёврам.
В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и внимание за рулём помогут избежать аварий и сберечь здоровье.