Сотрудничество «Норникеля» с Ангаро-Енисейским кластером позволит поднять эффективность использования новых технологий на более высокий уровень

В планах «Норникеля» работа над развитием в кластере ряда перспективных направлений. В их числе — создание исследовательского, экспериментального центра обработки данных для задач, связанных с развитием искусственного интеллекта и развитием цифровых финансовых активов, разработка концепции 3D-печати, а также проект по производству и капитальному ремонту подземной горной техники. В рамках взаимодействия с Фондом развития ИНТЦ «Долина Менделеева» будет проводиться научно-исследовательская работа, развитие научной и научно-технической кооперации, подготовка и привлечение кадров для инновационной деятельности, а также коммерциализация разрабатываемых проектов. Комментируя подписанное соглашение, президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил: «Для нас сотрудничество с кластером — это, прежде всего, ставка на партнерство с наукой, развитие инноваций. “Норникель” уходит от имиджа исключительно сырьевой компании. Уже сегодня современные технологии улучшают параметры нашего производства и повышают экономический результат. Уверен, что совместная работа позволит поднять эффективность использования новых технологий на более высокий уровень». В свою очередь секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу подчеркнул, что формирование промышленной кооперации вокруг проекта кластера в Ангаро‑Енисейском макрорегионе является важным шагом в развитии новой индустриальной модели страны. «Речь идёт о создании системы, объединяющей ресурсный потенциал Сибири, научные разработки и производственные компетенции ведущих компаний. Участие таких отраслевых лидеров обеспечивает проекту необходимый индустриальный масштаб и технологическую экспертизу», — прокомментировал Сергей Шойгу. Приоритетные мероприятия в рамках подписанного соглашения будут способствовать реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Среди основных направлений совместной деятельности — аддитивные технологии и технологии искусственного интеллекта, а также горная техника. Отметим, распределенный научно-исследовательский и производственный комплекс федерального значения формируется в Сибири по поручению президента России Владимира Путина как технологическая и индустриальная база для производств, обеспечивающих потребности отраслей экономики XXI века. Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов рассматривается как интеграционная платформа реализации новой экономической и технологической политики России, сфокусированной на развитии высоких переделов, создании добавленной стоимости внутри страны, повышении эффективности взаимодействия науки и промышленности, реализации уникальных индустриальных компетенций и широком внедрении искусственного интеллекта в производственные процессы. Создание кластера позволит России укрепить позиции на мировом рынке стратегических материалов и обеспечить рост новых индустрий. Проект предполагает формирование научно‑технологической и промышленной экосистемы с привлечением инвестиций порядка 700 млрд рублей и созданием более 11 тысяч рабочих мест. В рамках кластера будут объединены исследовательские центры, инжиниринговые команды и промышленные предприятия, работающие над разработкой и производством материалов и компонентов для современной промышленности.