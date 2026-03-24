Белстат назвал среднюю зарплату за февраль — где она выше всего

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в феврале составила более 2,7 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.
«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2026 года составила 2743 рубля», — говорится в сообщении.
Самая высокая заработная плата остается в Минске — 3660,7 рубля, в области граждане получают в среднем 2782,6 рубля. Что касается других областей, то в Брестской средняя зарплата составила 2406,5 рубля, в Витебской — 2322,2, в Гродненской — 2421,0, а в Могилевской — 2291,2.
Согласно статистике, самый высокий доход за февраль получили работники отрасли, связанной с информацией и связью, — 6158,8 рубля. Далее идут представители финансовой и страховой деятельности — 4184,5 рубля. На третьем месте специалисты, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью — 3266,9 рубля.
Свыше трех тысяч белорусских рублей зарабатывают и работники в сфере строительства — их средняя зарплата за февраль составила 3268,8 рубля.
Что касается сферы промышленности, то там средняя зарплата составляет 2822,4 рубля. Работники, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, в среднем зарабатывают 2464,9 рубля, а специалисты оптовой и розничной торговли (ремонт автомобилей и мотоциклов) — 2512,1 рубля.
В сфере образования зарплата в среднем составила 2037,5 рубля. Работники сферы здравоохранения и социальных услуг в среднем получили за февраль 2296,8 рубля.