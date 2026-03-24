Вылов рыбы семейства кефалевых запретили в портах Новороссийска

В Новороссийске действуют сезонные ограничения на рыбалку. Об этом напомнили в мэрии города-героя со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Так, до 30 апреля включительно запрещена добыча всех видов рыб семейства кефалевых (лобана, сингиля, остроноса) в акваториях портов Новороссийска: в морском торговом порту и в порту Алексино.
Ограничения связаны с началом нерестовой миграции. В этот период рыба покидает места зимовки в портах и сбивается в плотные стаи, становясь легкой добычей. Особую тревогу у ведомства вызывает использование браконьерского метода багрения (или ловли «на драчку»).
«Этот способ добычи является варварским и заключается в протягивании в воде багра, крюка или любых крючковых орудий добычи (вылова) без приманок и наживок для зацепа тела рыбы. Таким способом наносится огромный урон водным биоресурсам — большое количество рыбы получает увечья и не может продолжить движение к местам нереста», — поясняет в своем сообщении мэрия Новороссийска.
Данный метод категорически запрещен на всей территории Азово-Черноморского бассейна.
Последствия для нарушителей:
— ущерб за каждую выловленную в запретный период рыбу (независимо от размера) оценивается в 1 370 рублей;
— виновным также грозит судебный штраф и изъятие всех орудий лова, включая дорогостоящие удочки;
— в зависимости от тяжести правонарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.