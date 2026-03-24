Жители края могут проверить свои знания в сфере инвестирования

Тест проходит по итогам восьмого этапа «Азбука инвестора» и доступен на портале моифинансы.рф. Каждый может проверить уровень своей финансовой грамотности, в том числе знания об основах инвестирования, принципах работы фондового рынка и формировании инвестиционного портфеля. По итогам прохождения участник получает именной сертификат, а результаты учитываются в общем рейтинге активности регионов. Принять участие в тестировании можно по ссылке. Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» проходит в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Проект охватывает разные финансовые темы и включает образовательные мероприятия для всех возрастов. В Красноярском крае эстафета реализуется при поддержке межведомственной координационной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, в которую входят исполнительные органы региона, представители федеральных структур, образовательных организаций.