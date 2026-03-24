Исилькульскую агрофирму через суд заставили выплатить зарплату сотрудникам

Исилькульская межрайонная прокуратура защитила трудовые права работников АО «Новорождественское», обратившихся с жалобами на невыплату заработной платы. Проверка надзорного ведомства показала, что в сентябре—октябре 2025 года на предприятии систематически нарушались сроки выплаты зарплаты.
В интересах восьми сотрудников прокуратура направила в суд иски о взыскании компенсации за задержку и возмещении морального вреда. Исилькульский городской суд полностью удовлетворил требования.
После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение.
Ранее мы сообщали, что большереченский прокурор также обращался в суд в интересах педагогов «Большереченской СОШ». Учителя жаловались на нарушения при начислении зарплат: в оклад включались надбавки за стаж и квалификацию, что противоречит Трудовому кодексу.