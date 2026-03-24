РЭБ флота в Хабаровске переедет на земли Хабаровского судостроительного завода

Губернатор Дмитрий Демешин проводит очередную прямую линию.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в ходе очередной прямой линии губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ответил на вопрос о строительстве нового микрорайона «Городская гавань» в столице края. Он подчеркнул, что будущий комплекс зданий станет в меньшей степени жилым и больше задумывается как деловой и социальный центр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Проект «Городская Гавань» — часть большого мастер-плана развития Хабаровска, его, как и схему модернизации инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, поддержал президент Владимир Путин, — сказал Дмитрий Демешин. — Беспокойства за судовладельцев там нет, судовладелец там один, РЭБ флота. Напомню, что Хабаровский судостроительный завод сейчас возвращён в собственность края, и там большие мощности и большие незадействованные цеха. Сохраняя компетенции ремонтников и судостроителей, мы переносим производство из центральной части города. Мы не собираемся в «Городской Гавани» строить много жилья, на месте РЭБ появится большой спорткомплекс с авторазвязкой, дальше планируем и школу, и детсады, и поликлинику. Жильё там будет без перегрузки инфраструктуры.

На территории Хабаровского судостроительного завода предполагается и зимний отстой судов, которые зимой отстаивались в затоне.

— Набережную сделаем красивой. Сейчас там даже к воде не подойти. Все сделаем для удобства людей. Туда планируем перенести центр деловой активности города. Будем строить города, где нам будет хорошо. В этом сезоне запустим навигацию, а потом начнем переезд РЭБ флота, — сказал губернатор. — «Гавань» не появится сразу — работа будет идти поэтапно. В этом году займемся переездом, а в 2027-м начнем строительство.