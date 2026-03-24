Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси

В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата в феврале составила 2743 белорусских рубля, сообщили в Белстате.
В региональном срезе традиционно самые высокие зарплаты в Минске — 3660,7 рубля. Далее по убыванию размера средней зарплаты идут: Минская (2782,8 рубля), Гродненская (2421 рубль), Брестская (2406,5 рубля), Гомельская (2402 рубля), Витебская (2322,2 рубля) и Могилевская (2291,2 рубля) области.
Больше других зарабатывают работники сферы информация и связь — 6158,8 рубля. Затем по уровню доходов идут работники финансовой и страховой отраслей — 4184,5 рубля. А замыкают тройку лидеров по уровню зарплат белорусы, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью — 3266,9 рубля.
В сфере строительства средняя зарплата в феврале составила 3268,8 рубля, промышленности — 2822,4 рубля, недвижимости — 2464,9 рубля, торговле (в том числе ремонте автомобилей и мотоциклов) — 2512,1 рубля.
Зарплаты белорусов, работающих в сфере образования, в среднем в феврале составляли 2037,5 рубля. В здравоохранении и соцуслугах — 2296,8 рубля.
Ранее средняя зарплата впервые превысила $1000, составив 3112,7 рубля.
