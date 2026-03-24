Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цифровой рубль в Беларуси: зачем он нужен и что изменится — объясняет Нацбанк

Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров обозначил основные задачи внедрения цифрового белорусского рубля. По его словам, речь идет не только о новой форме денег, но и о трансформации всей платежной системы.

Одной из ключевых целей он назвал развитие технологий платежного рынка. «Будут созданы оптимальные условия для организации контроля целевого расходования бюджетных средств», — подчеркнул Егоров.

Еще одна задача — расширить возможности расчетов в национальной валюте. Параллельно планируется улучшить пользовательский опыт. Это предполагает внедрение смарт-контрактов и возможность пользоваться платежными сервисами без привязки к одному банку.

Отдельный акцент — на технологической независимости. В Нацбанке рассчитывают снизить зависимость от импортных решений и международных платежных систем.

Также ожидается снижение транзакционных издержек. Этого хотят добиться за счет ускорения оборачиваемости средств клиентов.

Цифровой белорусский рубль — это надежный инструмент контроля денежной массы, которая направляется на определенные цели.

заявил Егоров