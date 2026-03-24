В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата

«Средняя зарплата в 2025 году по Крыму выросла на 17%, по сравнению с предыдущим периодом и составила более 63 тысяч рублей», — сказал он.
Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране — 2,2%, отметил первый замминистра.
Он также добавил, что благодаря успешному функционированию инвестпроектов и заключению 222 договоров в свободной экономической зоне в республике по итогам прошлого года создано 104 тысячи рабочих мест.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022−2025 годы составил 316,3 млрд рублей.
Также Росстат отмечал, что Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году.