В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост заработной платы. По итогам 2025 года средние зарплаты крымчан составили более 63 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам первый заместитель министра экономразвития республики Роман Хитущенко.

Источник: РИА "Новости"

«Средняя зарплата в 2025 году по Крыму выросла на 17%, по сравнению с предыдущим периодом и составила более 63 тысяч рублей», — сказал он.

Вместе с тем, уровень безработицы в регионе сравнялся со средним значением по стране — 2,2%, отметил первый замминистра.

Он также добавил, что благодаря успешному функционированию инвестпроектов и заключению 222 договоров в свободной экономической зоне в республике по итогам прошлого года создано 104 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022−2025 годы составил 316,3 млрд рублей.

Также Росстат отмечал, что Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше