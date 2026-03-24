АО «Волгограднефтедобычу» признали банкротом

Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом АО «Волгограднефтедобыча». С заявлением в суд обратилось ООО «ВолгаНефтетранс» из Саратова, которое заключило договор с акционерным обществом на проведение работ по капремонту скважин. После окончания ремонта заказчик полностью работы не оплатил. Задолженность в сумме почти 34 миллионов рублей была подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

В июле прошлого года в отношении должника была введена процедура наблюдения. Объем требований кредиторов оценивался уже в 65,5 миллиона рублей. В декабре прошлого года «Волгограднефтедобычу» признали банкротом. Однако организация обжаловала это решение суда.

Судом апелляционной инстанции указал, что наличие активов у должника, объектов незавершенных строительством не является основанием для отказа в применении процедуры банкротства и само по себе не свидетельствует о возможности восстановления платежеспособности должника. При этом затягивание процедуры наблюдения увеличивает общий срок банкротства должника и уменьшает потенциальный размер денежных средств.

Судебный акт вступил в законную силу.