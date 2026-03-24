Власти сказали о новой дороге под Минском, чтобы снизить нагрузку на МКАД

В Мингорисполкоме рассказали о строительстве новой дороги под Минском.
Так, глава Мингорисполкома Владимир Кухарев на выездном совещании, сказал, что движение на подъездной дороге к промузлу Колядичи под Минском должны открыть в конце 2026 года.
В администрации Октябрьского района столицы обратили внимание на то, что сегодня идет активное развитие промузла Колядичи. На данный момент там располагаются примерно сто организаций, предприятий и учреждений.
— Отмечается активное движение большегрузной техники. Поэтому назрела необходимость строительства новой дороги, которая соединит Колядичи с агрогородком Гатово, — рассказал глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик.
Новая дорога поможет снизить нагрузку на МКАД и в целом упростит транспортную логистику. Протяженность трассы составит 6,3 километра, ее строят на две полосы.
Ранее мы писали, что новая дорога свяжет два района на окраине Минска.
А еще Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.
Еще Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси.