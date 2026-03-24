Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали о новой дороге под Минском, чтобы снизить нагрузку на МКАД

Мингорисполком сказал о новой дороге, чтобы снизить нагрузку на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме рассказали о строительстве новой дороги под Минском.

Так, глава Мингорисполкома Владимир Кухарев на выездном совещании, сказал, что движение на подъездной дороге к промузлу Колядичи под Минском должны открыть в конце 2026 года.

В администрации Октябрьского района столицы обратили внимание на то, что сегодня идет активное развитие промузла Колядичи. На данный момент там располагаются примерно сто организаций, предприятий и учреждений.

— Отмечается активное движение большегрузной техники. Поэтому назрела необходимость строительства новой дороги, которая соединит Колядичи с агрогородком Гатово, — рассказал глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик.

Новая дорога поможет снизить нагрузку на МКАД и в целом упростит транспортную логистику. Протяженность трассы составит 6,3 километра, ее строят на две полосы.

