Строительство дублера проспекта Ленина обсуждают в Нижнем Новгороде

Переговоры о заключении концессионного соглашения на строительство дублера проспекта Ленина продолжаются в Нижнем Новгороде. Документ пока не подписан — стороны согласовывают ключевые условия будущего проекта, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ автомобильных дорог Нижегородской области.
К этому моменту уже выполнены инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке территории. По трем этапам она утверждена, по четвертому — еще разрабатывается. Параллельно началась подготовка проектной документации для первых этапов строительства.
Окончательный пакет проектно-сметных документов, который отправят на государственную экспертизу, сформируют после подписания концессии.
Сам проект предполагает строительство четырехполосной дороги длиной 4,55 км с мостом, путепроводами и пешеходными тоннелями. Объем инвестиций оценивается в 14,67 млрд рублей, завершить работы планируют к 2029 году.