Дорогу закрывают в Павлове из-за паводка с 24 по 25 марта

Вследствие подъема уровня воды в реке Ока, связанного с весенним половодьем, будет ограничено движение для всех видов транспорта и пешеходов через временный мост на трассе Павлово — Тумботино — Гороховец. В период с 24 по 25 марта 2026 года запланированы работы по демонтажу данного сооружения. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.