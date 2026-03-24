Дорогу закрывают в Павлове из-за паводка с 24 по 25 марта

Вследствие подъема уровня воды в реке Ока, связанного с весенним половодьем, будет ограничено движение для всех видов транспорта и пешеходов через временный мост на трассе Павлово — Тумботино — Гороховец. В период с 24 по 25 марта 2026 года запланированы работы по демонтажу данного сооружения. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
На эти два дня работа грузопассажирского парома будет частично приостановлена для участия в процессе демонтажа моста, и будет возобновлена после его завершения. В связи с этим, водителей просят учитывать возможные неудобства и заблаговременно прорабатывать альтернативные маршруты передвижения.
Кроме того в связи с проведением плановых профилактических мероприятий, паромный мост будет недоступен до конца июня 2026 года. В указанный период функциональность будет обеспечивать паромная переправа, работающая с 5:00 до 21:30. Информация о возобновлении движения по мосту будет предоставлена позднее.
