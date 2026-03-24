Пункт пропуска пассажиров на Б. Уссурийском острове может заработать в 2026 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе очередной прямой линии ответил на вопрос журналиста Игоря Михеева о планах регионального правительства на остров Большой Уссурийский. В частности, глава краевого правительства отметил о ближайших перспективах этой территории, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как напомнил Дмитрий Демешин, остров вблизи Хабаровска станет одной из серьёзных точек роста экономики. И тот факт, что открытия пассажирского погранперехода ждут и наши туристы, и китайские, заставляет правительство региона рассмотреть некоторые новые варианты.
— Новый международный пункт пропуска мы строим по поручению президента России и завершим комплекс к весне 2028 года, это грузопассажирский пункт, — сказал Дмитрий Демешин. — Пассажиров, может, раньше будем пропускать, уже в конце этого года. Да, это будет самый современный погранпереход на всем Дальнем Востоке. И это не только сфера обслуживания, но и новые проекты в логистике, строительстве, сельском хозяйстве. Планируем, что будем сеять традиционные культуры: картофель, овощи, кукурузу. Решили попробовать то, чего раньше не делали, высеем рис, рапс. Начнём готовить поля, технику уже закупили. Яблони, абрикосы, виноград — посмотрим, как пойдёт. Если приживётся, будем масштабировать. Это свежие продукты на наших прилавках, это новые рабочие места.
Губернатор напомнил, что концепцию филиала Национального центра «Россия» накануне одобрили на федеральном уровне. Это будет не просто выставочное пространство, а место, которое привлечет тысячи людей.
— Это лицо России, которое мы покажем и китайским, и нашим туристам, — сказал Дмитрий Демешин. — Парк «Дружбы» расскажет о жизни нашей многонациональной страны. Внутри Центра разместятся мультимедийная выставка «Путешествие по России», гастрономические ряды и уникальная детская зона по мотивам «Амурских сказок» Дмитрия Нагишкина с иллюстрациями Геннадия Павлишина. Мы интегрируем в проект все элементы и надеемся, что это станет популярным местом. С российскими и китайскими инвесторами также обсуждаются технопарки и другие инициативы для реализации на острове Большой Уссурийский.