Пункт пропуска пассажиров на Б. Уссурийском острове может заработать в 2026 году

— Новый международный пункт пропуска мы строим по поручению президента России и завершим комплекс к весне 2028 года, это грузопассажирский пункт, — сказал Дмитрий Демешин. — Пассажиров, может, раньше будем пропускать, уже в конце этого года. Да, это будет самый современный погранпереход на всем Дальнем Востоке. И это не только сфера обслуживания, но и новые проекты в логистике, строительстве, сельском хозяйстве. Планируем, что будем сеять традиционные культуры: картофель, овощи, кукурузу. Решили попробовать то, чего раньше не делали, высеем рис, рапс. Начнём готовить поля, технику уже закупили. Яблони, абрикосы, виноград — посмотрим, как пойдёт. Если приживётся, будем масштабировать. Это свежие продукты на наших прилавках, это новые рабочие места.