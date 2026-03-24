Ремонт сельской школы проверили в Нижегородской области

Сегодня утром в селе Большое Мокрое, в Кстовском районе прошла проверка ремонта школы. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
В данный момент там ведется масштабная реконструкция местной школы, которая является основным учебным заведением для подавляющего большинства детей из села. За свои почти 66 лет эксплуатации здание школы ни разу не подвергалось столь масштабному ремонту.
Работы ведутся по всем направлениям, и в настоящее время подрядная организация завершает этап демонтажа. В здании школы будут полностью обновлены все инженерные системы, включая электрику, водопровод, канализацию, вентиляцию, а также системы видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации.
Помимо этого, будут проведены ремонтные работы фасада и кровли, внутренних перекрытий, лестничных пролетов, установлены новые двери и сантехническое оборудование.
Мэр дал распоряжение уделить особое внимание мероприятиям по гидроизоляции подвальных помещений для предотвращения затопления грунтовыми водами. По завершении строительных работ школа будет оснащена современным оборудованием, прилегающая территория благоустроена, а для детей на улице будет организована спортивная площадка с уличными тренажерами. График выполнения работ соблюдается, все находится под строгим контролем.
Помимо этого объекта, под пристальным вниманием находятся и другие школы. В городе Кстово запланирован капитальный ремонт еще одной школы — № 1. В Нижнем Новгороде ремонтные работы осуществляются в школах № 48, № 123 и № 76, а также готовится заключение контракта на ремонт школы № 93. Кроме того, в текущем году будет капитально отремонтирована кровля лицея № 28.
