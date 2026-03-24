Кубанские фермы рекомендовали закрыть для посещения покупателей и туристов

Кубанские фермы призвали закрыть для посещения покупателей и туристов. Рекомендации озвучили на встрече с руководителем регионального департамента ветеринарии Романом Кривонос. Совещание провел исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев.
В целом ситуация по особо опасным заболеваниям скота в Краснодарском крае остается стабильной и оценивается как положительная. Проблем, связанных с массовыми заболеваниями сельскохозяйственных животных, нет.
При этом кубанским фермерам рекомендуют не ввозить сельскохозяйственных животных из других регионов без карантинирования и вакцинации. Необходимо регулярно дезинфицировать территории животноводческих предприятий и помещения, где содержатся животные, в том числе путем газации. Вакцинацию следует проводить в объемах, рекомендованных представителями ветеринарии в районах.
«О намерении провести дополнительную вакцинацию необходимо проинформировать районное ветеринарное управление», — сообщили в ассоциации «Народный фермер Кубани».
На территории ферм рекомендовали не допускать посетителей, которые не имеют отношения к деятельности предприятий. Не следует заводить туристов, покупателей и посетителей.
Фермерам рекомендовали посещать встречи с представителями районных управлений ветеринарии и напомнили о полном учете всего поголовья в государственной ветеринарной службе.