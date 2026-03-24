Инвесторам предложили отреставрировать бывшую инфекционную больницу в Перми

Памятник архитектуры, расположенный на улице Пушкина, 96 в Перми выставили на торги, сообщает Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
Объект включён в каталог инвестиционно привлекательных объектов культурного наследия.
Речь идёт о двухэтажном нежилом здании площадью почти 600 квадратных метров. Оно имеет статус памятника регионального значения: здесь с 1920-х годов работал Г. В. Флейшер, и в истории архитектуры оно известно как «Здание клиники инфекционных болезней».
Для желающих вложиться в восстановление исторического объекта предусмотрены льготные условия. Инвесторы могут рассчитывать на кредиты по ставке 9% — средства разрешено тратить на проектную документацию, реставрацию или приспособление здания под современные нужды.
Срок реализации проекта — до 8,5 года. Важное условие: после ремонта объект должен быть открыт для посещения.
Готовое здание может стать гостиницей, рестораном, офисом или площадкой для культурных и образовательных мероприятий. Также для работы с ОКН предусмотрен краевой инструмент «Аренда за 1 рубль»: если инвестор берёт на себя обязательства по восстановлению, арендная плата составляет всего рубль за квадратный метр в год.
Аналогичные условия уже действуют в Перми на улице Пермской, 45, где идёт реставрация двух памятников — дома, где жила Л. А. Фотиева, и здания Пермского инженерного товарищества. Договоры аренды на эти объекты заключены на 49 лет.
