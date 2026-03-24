Льготная ипотека для энергетиков: что предусматривает новый нацпроект

В Казахстане утвердили национальный проект по развитию угольной генерации, в котором отдельное внимание уделено социальной поддержке работников отрасли, включая жилищные программы, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Правительство Казахстана утвердило национальный проект, направленный на развитие угольной генерации до 2030 года. Документ предусматривает не только строительство и модернизацию энергетических объектов, но и меры социальной поддержки сотрудников отрасли.

Одним из ключевых направлений стало внедрение льготной ипотеки для работников угольных электростанций. Механизм планируется реализовать совместно с «Отбасы банком». Предполагается, что программа позволит специалистам отрасли приобретать жилье на более доступных условиях, что должно повысить привлекательность профессии и закрепить кадры.

Проект также включает создание новых рабочих мест, из которых около 4,5 тысячи будут постоянными. Параллельно предусмотрены программы обучения и повышения квалификации специалистов на базе профильных учебных заведений.

В энергетической части документ предусматривает ввод и обновление генерирующих мощностей, а также модернизацию действующих станций. Реализация этих мер направлена на снижение износа оборудования и обеспечение стабильной работы энергосистемы.

Финансирование проектов планируется за счет привлечения инвестиций вне государственного бюджета. Общий объем вложений оценивается не менее чем в 7,5 трлн тенге.

Дополнительно документ учитывает рост потребления угля для энергетики и необходимость развития транспортной инфраструктуры для его доставки. Ожидается, что к 2030 году спрос на топливо увеличится, что потребует расширения железнодорожных возможностей и обновления подвижного состава.

Таким образом, проект сочетает развитие энергетической инфраструктуры с мерами социальной поддержки, среди которых одной из центральных обозначена доступная ипотека для работников отрасли.